МИД заявил о раздражении США из-за соглашений РФ и Турции по Идлибу

19.03.2020, 17:48, Новости дня

Соглашение РФ и Турции по Идлибу вызывает раздражение в США, они используют любой повод для раскручивания антироссийской истерии, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Об этом информирует РИА «Новости».

Накануне в российском МИД заявили, что Москва считает откровенной ложью заявления госсекретаря Майка Помпео о том, что РФ якобы виновна в гибели десятков турецких военных в Сирии.