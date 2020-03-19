МИД заявил о раздражении США из-за соглашений РФ и Турции по Идлибу
19.03.2020, 17:48, Новости дня
Соглашение РФ и Турции по Идлибу вызывает раздражение в США, они используют любой повод для раскручивания антироссийской истерии, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Об этом информирует РИА «Новости».
Накануне в российском МИД заявили, что Москва считает откровенной ложью заявления госсекретаря Майка Помпео о том, что РФ якобы виновна в гибели десятков турецких военных в Сирии.
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