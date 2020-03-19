Мнение: Письмо: “Изоляция из-за коронавируса”

19.03.2020, 17:35, Разное

Разбавим мужские письма женским.

Здесь Штурман с векторной Попрошайкой, от которых как раз онегины бегут к женщинам мечты и сидят у тех в сервис-зонах.

tramadolly

Уважаемая Эволюция,

Спасибо вам за возможность написать. Очень надеюсь на разбор, потому что в текущей ситуации совсем потерялась и боюсь потерять себя больше, а, главное, довести стрессом. Особенно в текущей ситуации изоляции из-за коронавируса.

(Теперь есть коронавирус, чтобы свалить на него проблемы из-за своей короны. Вы уже читали, зачем коронавирусу корона? Чтобы прицепляться к белку, обманывая рецепторы. Вот так и люди своей короной пытаются прицепиться к человеку, но цепляются только к его фигуре в своем же поле)

Мне 31 год, три года живу в Германии и всего пять лет в Европе, работаю в науке. Спортивная (занимаюсь скалолазанием), стройная, невысокая, обычная на лицо. Встречаюсь с М. девять месяцев. Он местный немец, ему тоже 31, тоже спортивный, тоже скалолаз, очень симпатичный и приятный, психолог и продолжает учиться на психотерапевта.

По-немецки я говорю плохо, но продолжаю учить, но мне надо писать диссертацию, это самое главное сейчас. Я считаю немецкий одной из самых больших проблем в наших отношениях, потому что в компании его друзей я всегда немного аутсайдер. И хотя мы говорим с М. по-немецки часто, при большом количестве людей и шуток я абсолютно теряюсь и никого не понимаю.

(Давайте обратим внимание на самую главную проблему автора, целиком внутри ее границ – плохое знание языка. Язык сразу увеличил бы ее ОЗ и СЗ для ее парня, а еще открыл бы для нее новые возможности и в карьере, и в личной жизни, поскольку без языка в чужой стране она буквально как без рук)

Я нахожусь в отношениях с дисбалансом, и, хотя М. говорит, что любит меня, его СЗ для меня явно больше, чем моя для него. Это я хочу видеться больше, жить вместе. А он всегда говорит про свободное пространство, что хочет жить со мной, но не сейчас. Что у него есть страх жить так близко с женщиной, что он боится потерять свое личное пространство. Раньше он никогда не жил с женщиной. Мы договорились, что начнем искать совместное жилье летом.

(Описала дисбаланс, но обиженно, якобы он виноват, что плюсует и должен ей за это. А потом надела на него колпачок, что он неопытный. Ну и дальше очень плохое мы. Она тянет его в совместную жизнь, а он упирается)

Хотя иногда он говорит что-то, что для него это все быстро, что все его друзья съезжаются вместе только через два года отношений. Я отвечаю, что нет, для меня это не приемлемо, слишком долго, я отказываюсь так долго ждать.

(Понятно, почему Штурманам врут? Если парень не готов расстаться прямо сейчас и боится обидеть Штурмана, он вынужден обещать. Потому что Штурман стоит со скалкой и с ультиматумом)

В общем, я боюсь, что он захочет еще дольше отложить. А с другой стороны тащить в совместное проживание парня, который сопротивляется, мне самой не хочется. Иногда я чувствую себя такой душной и навязчивой, что противно от себя. Он говорит, что иногда я давлю на него, а я этого не хочу. Какой смысл от выдавленных обещаний, в этом и радости нет, если человек не хочет сам. Но иногда мне просто сносит кукушечку, и я плачу и выдаю претензии.

(Плачьте почаще, автор, ваша ведь задача опротиветь посильней)

В общем, если в обычное время мне еще как-то удавалось отлипать и занимать себя чем-то другим, то сейчас я просто в панике. Из-за быстро ухудшающейся ситуации с коронавирусом в Германии приняты меря по снижению социальной активности. Это значит, что все скалолазные залы закрыты, работаю я из дома, и курсы немецкого только онлайн. Все непродовольственные магазины тоже закрываются, но я и сама избегаю места большого скопления людей. Я продолжаю видеться с М. (и его соседями), но больше ни с кем. И хотя я не переживаю за себя, ведь я молодая и здоровая, но я понимаю, что мы должны сдержать рост зараженных и стремиться оградить людей старшего поколения. М. так же видится с его родителями, я не хочу, чтобы они оказались в опасной ситуации. В общем, стараюсь придерживаться рекомендованных мер. Но теперь у меня много свободного времени. Или если и не свободного, то наедине с собой.

(Она считает, что делает милость, не заражаясь вирусом, чуть ли не подвиг, ведь ей вирус ничем не грозит. Хотя грозит конечно, не известно, как ее организм среагирует на вирус. Молодые хоть и намного реже умирают от этого вируса, но бывает и такое, от индивидуальной реакции много зависит. Но главное здесь не ее жалобы на героизм, а ее свободное время, в которое она не знает чем заняться. Не хочет учить язык, смотреть фильмы на немецком, читать книги, скачать программы обучения и погрузиться с головой. Хочет тянуть из своего парня щипцами любовь и секс)

Я стала еще больше переживать за наши отношения. Мы оба живем с соседями, и это слава богу, потому что иначе можно было бы сойти с ума. Но я ревную его к одной его соседке. И хотя М. всегда очень честен со мной, я переживаю, что на фоне проблем со мной, он может просто увлечься ею. Она молодая, симпатичная и приятная. А я последнее время часто с кислыми щами. Постоянно плачу, просто каждый день (хорошо хоть, М. не всегда это видит), плохо сплю. Мы часто спорим. В основном, из-за того, что мне хочется больше, а ему и так норм.

(Она так часто плачет, так плохо спит, чтобы боженька пожалел ее и все сделал как папа, которому дочка закатила истерику. А на самом деле ее СЗ уменьшается каждый день благодаря кислым щам и скалкам, хотя и так маленькая уже)

То есть я понимаю, это то, чего он и хочет от отношений сейчас. Встречаться три раза в неделю с приятной девушкой.

(Автор, вы неприятная девушка. Очень неприятная. Снимите корону, что он кайфует и использует вас. Он переживает и думает, как бы от вас отделаться, избежав драмы)

Я стараюсь сдерживаться, но мне все сложнее и сложнее. Я больше не могу оправдать то время, в которое мы не видимся. Мне не чем занять себя таким серьезным и увлекательным в свободное время.

(Язык ведь это не серьезно и совсем не увлекательно. Увлекательно – сладострастно рыдать, сидя у него на голове)

Я стараюсь ходить в парк иногда и делаю упражнения с соседом, но понимаю, что это все не так увлекательно.

(Жизнь задолжала автору увлекательности. Она не лежит в реанимации с трубкой в трахее, а валяется на диване и рыдает, рыдает, проклиная коронавирус)

Я не могу теперь сказать – да, конечно, сегодня и я не могу, у меня курсы немецкого. Потому что теперь я могу всегда. И он может, но не хочет. Он говорит, что очень уверен во мне, ему нравится быть со мной, он чувствует себя очень спокойно. Но я знаю, что М. уверен во мне из-за разницы наших СЗ, быть ему нравится со мной пока еще по накатанной от прошлого, когда я на самом деле была приятной, легкой и улыбчивой.

(Автор, он уже это забыл. Вашу легкость. Накатанной уже нет. Все приходит к финалу)

То есть я боюсь все сильнее испортить, но при этом не знаю, как закрыть свою хлеборезку. Мои часики тикают, а я даже не уверена, что М. хочет детей. Он сам не уверен, говорит, что не знает, чего хочет.

(Он точно не хочет детей от автора в настоящее время)

То есть, с одной стороны, мне уже так плохо от самой себя и неопределенности, что хочется это все прекратить. Ему еще пять лет учиться, он вряд ли захочет детей в это время, а я очень хочу. Но и понимаю, что не имею никакого права от него требовать.

С сексом у нас тоже все не очень, и это мой другой повод для беспокойства. Хотя он говорит, что я секси, но секс у нас нечасто и стал довольно ленивый. Он иногда и говорит – мне лень, мол, сделай все сама. В общем, я переживаю, что он найдет кого-нибудь по-настоящему привлекательного для него. А с другой стороны, он всегда мил со мной. Делает мне маленькие подарочки, мы готовим вместе, он говорит, что ему нравится быть со мной. Я тоже приношу ему то, что он любит, прибираюсь у него в комнате и на кухне, покупаю продукты иногда, рисую ему смешные картинки, которые он вроде бы любит. В барах и ресторанах мы часто платили по очереди (сейчас не ходим). В общем, мы оба вкладываемся, думаю, одинаково.

(Она почему-то считает, что когда платит за себя – это ее вложения в отношения. Удивительна логика рапунцелей)

Но недавно он сказал, что не всегда чувствует себя со мной счастливым. Хотя раньше говорил, что я делаю его счастливым. Я своими истериками и претензиями все порчу.

(Он мягко ей говорит, что уже подумывает расстаться. Но она рыдает все чаще, видя это)

Иногда смотрю на него и думаю – ах какой красивый, какой любимый. Я знаю его семью, и все же М. говорит, что хочет жить со мной, и что летом начнем искать квартиру. Хотя предпочел бы ждать еще год, но делает это для меня. Я боюсь потерять то, что есть, и не найти лучше. Не уверена, что с другим будет по-другому.

(Видит, что он красивый, и мрачнее темнее тучи. От страха потерять. Вот так рапунцели относятся к счастью. Просыпается жадность, а радоси ноль)

В общем, наша разница в том, что М. хочет оставаться в прежнем формате отношений, но чтобы я снова была веселая и не грузила. А я хочу двигаться дальше, сближаться, и из-за этого уже не могу быть легкой и веселой.

(Она двигаться никуда не хочет, она хочет двигать его в брак. А сама при этом хочет сидеть на заднице и лить слезы)

Меня крутит и болтает. То я решаю быть сильной, а то я уже вся в слезах. Плачу просто каждый день, не нравлюсь сама себе, и в изоляции все становится хуже.

Я знаю, что моя СЗ падает, и от этого паникую еще больше. С одной стороны не хочу нависать над М. со встречами, а с другой – боюсь оставаться без него по вечерам, все время хочу доказательств любви, но не верю ему, паникую.

Хочу попытаться построить с ним настоящие отношения, но в то же время боюсь, что теряю время. Люблю его и верю, что М. любит меня. Но боюсь, что этого недостаточно. Не хочу давить на него, но в то же время хочу развития отношений. У меня как будто постоянно какая-то внутренняя борьба, просто расшатываю себя.

(Сколько раз эта Попрошайка повторила, что она плачет? Зачем она это повторяет? Это доказательство, что ей действительно очень нужно. Она уверена, что это имеет значение)

Уважаемая Эволюция, как мне справиться с моими противоречиями? Как мне перестать накручивать себя, перестать ревновать и начать отвлекаться а текущих условиях? Как мне не запороть окончательно свою СЗ и снова стать веселой? Как вырваться из этого замкнутого круга: заистерила – испугалась – заистерила еще больше – испугалась еще больше и т.д.? Как попробовать стать сильной? Сама себе не доверяю. Очень хочу собрать себя и не знаю, как.

(Убрать Штурмана и начать заниматься тем, что зависит от вас. Своей учебой, своим языком, своей работой, своим имиджем, своими ресурсами. Вылезти из головы парня и прекратить попытки им рулить своими щипцами и кислыми щами)

Спасибо вам большое.