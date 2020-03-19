Производители туалетной бумаги начали работать круглосуточно

19.03.2020, 17:30, Новости дня

Из-за повышенного спроса на туалетную бумагу производители перешли на круглосуточный режим работы с привлечением дополнительных мощностей, сообщила компания ОАО «СТГ», которая производит санитарно-гигиеническую продукцию для гипермаркетов Metro, «Виктория», «Лента», «Комус», а также под брендом Veiro.

«Мы внимательно отслеживаем актуальную ситуацию с поставками нашей продукции и готовы полностью удовлетворить повышенный спрос, который наблюдается в последние недели. Для обеспечения бесперебойности поставок и накопления стратегических запасов продукции производственные площадки ОАО «СТГ» в Республике Коми и Ярославской области работают в круглосуточном режиме с использованием дополнительных производственных мощностей», – приводит сообщение компании издание «Подъем» вTelegram.

Также в компании отметили, что кроме бытовой продукции (туалетной бумаги, бумажных полотенец, салфеток и носовых платочков), увеличили выпуск бумаги для мест общественного пользования.

Ранее журналисты подсчитали, сколько туалетной бумаги нужно на срок карантина. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что маркетологи на фоне коронавирусной инфекции искусственно подняли спрос на туалетную бумагу.

При этом российские торговые сети сформировали запасы основных товаров, которых должно хватить в среднем на восемь недель, дефицита продукции не ожидается.