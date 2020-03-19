Система связи Volkswagen Car-To-X получила награду Euro NCAP

19.03.2020, 17:30, Разное

Система связи Volkswagen Car-To-X применяется для извещения водителей об опасностях. Такую технологию первый раз за 6 лет отметили наградой Euro NCAP.

Car-To-X установили в новых машинах Volkswagen Golf. Планируется, что подобную систему получат представители ID. Технология обеспечит взаимосвязь водителей с транспортными средствами экстренных служб. Благодаря ITS-G5 авто сможет передать сигнал остальным участникам дорожного движения, если произошла поломка или возникла непредвиденная ситуация. Водители узнают об опасности, перемещаясь трассой, а это позволит уменьшить количество аварий.

В случае появления критической ситуации на дорогах информационные сигналы заменят на экстренные предупреждения. Похожие уведомления возникнут при значительном сокращении расстояния между транспортом, который двигается, и возрастании риска ДТП.

Сервис запускается, если скорость перемещения превышает 80 км в час. Согласно статистке, чаще всего аварии происходят на автомагистралях и сельских дорогах.