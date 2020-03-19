На эвакуацию россиян из Черногории выделили три дополнительных рейса

19.03.2020, 17:30, Новости дня

Эвакуация граждан РФ из Черногории будет проведена на трех дополнительных рейсах, заявило российское посольство в этой стране.

Об этом информирует РИА «Новости».

В среду власти Черногории выдали разрешение на выполнение одного чартерного рейса с российскими гражданами, которые хотят вылететь из Тивата. В четверг авиакомпания «Победа» сообщила, что получила разрешение только на два эвакуационных вывозных рейса из Черногории, проблема вывоза всех остальных граждан не решена.

Напомним, Черногория выдвинула требование, согласно которому выпустит россиян, только если «будет обеспечен бесплатный перелет черногорским гражданам из Москвы этими авиакомпаниями».