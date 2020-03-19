Медики назвали провоцирующие сонливость продукты

19.03.2020, 17:30, Разное

Основными причинами сонливости чаще всего становятся недосыпание и усталость, однако это состояние может быть также спровоцировано употреблением ряда продуктов. Медики рассказали, какие блюда и напитки могут вызывать побуждение ко сну.

Так, диетологи утверждают, что причиной сонливости могут быть салаты, совмещающие в себе несколько видов овощей. Такие блюда не способствуют восполнению баланса веществ, а потому организм человека на них реагирует чувствами усталости, голода или желанием спать. Сюда же специалисты относят и диетические салаты с минимальным количеством жиров и белков в составе, что не позволяет нормально функционировать органам и системам, вызывая ту же сонливость. Различные сладости, употребление которых требует повышенной выработки инсулина для стабилизации уровня глюкозы, «перегружают» организ, и это также побуждает человека ко сну.

Кроме того, спровоцировать сонливость может употребление кофе. Это происходит из-за обезвоживания, поэтому сразу после чашки выпитого напитка медики рекомендуют пить чистую воду в достаточном количестве (не менее одного стакана). Генетик Дмитрий Никогосов говорит, что в мозге есть 4 типа рецепторов, «улавливающих» кофеин. Два из них – стимулирующие, а другие – «тормозящие» эффект бодрости. Если у человека вторые преобладают, то выпитый кофе блокирует работу рецепторов, вследствие чего работа мозга активизируется. В случае если преобладают первые рецепторы, напиток негативно влияет именно на них, а потому у человека снижается энергичность, больше чувствуется усталость и сонливость.