 

Вячеслав Володин поздравил с юбилеем Надежду Бабкину

19.03.2020, 17:30, Разное

“Люди разных возрастов и поколений знают и любят ваше творчество, ценят ваш талант и мастерство исполнения народных и эстрадных песен”, – отметил председатель нижней палаты.

Володин отметил большой вклад, который вносит созданный Бабкиной театр фольклора “Русская песня” в развитие искусства и сохранение культурных ценностей России. Народная артистка много делает для воспитания молодых дарований, помогает им выйти на большую сцену, подчеркнул спикер.

Надежде Бабкиной Вячеслав Володин пожелал здоровья, счастья и новых творческих успехов.

Народная артистка родилась 19 марта 1950 года в Ахтубинске Астраханской области. Ее отец происходил из казачьего рода.

Ансамбль “Русская песня” она сформировала в 1974 году будучи студенткой. С 2018 года учреждение называется Московский государственный академический театр “Русская песня” под руководством Надежды Бабкиной.



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