Король и королева Бутана стали родителями во второй раз

19.03.2020, 17:25, Разное

В восточном королевстве Бутан праздник – у короля Джигме Кхесара Вангчука и королевы Джецун родился второй наследник. Малыш появился на свет сегодня утром в стенах резиденции короля – дворца Лигкана. Для монарха это двойной праздник и особое благословение, так как 19 марта в Бутане празднуют День отца. Мальчик, имя которого пока не определено, стал вторым в очереди на престол после своего старшего брата, которому сейчас 3 года.

Объявить радостную новость супружеская пара решила на официальной странице короля в Instagram. Они опубликовали фотографию со старшим сыном, принцем Гьялси, которая была сделана в феврале этого года на 8-м месяце беременности королевы.

Для нас большая честь объявить о рождении второго ребенка Их Величества Короля и Королевы. Принц родился 19 марта 2020 года в соответствии с 25-м днем ​​первого месяца года Железной Крысы в ​​Лингканском дворце из города Тхимпху. Ее Величество и малыш находятся в добром здравии, а Его Королевское Высочество Гьялси был рад познакомиться со своим младшим братом.

Их Величества хотят выразить свою благодарность команде медиков доктора Чжун Дратшанга и всему персоналу за их добрые пожелания и молитвы за нас. Хотя это и радостная новость для королевской семьи, нации и народа Бутана, Их Величества хотят напомнить всем бутанцам, что они должны быть осведомлены о вирусе COVID-19, быть ответственными и поддерживать друг друга. Их Величества помнят и молятся за всех, чьи жизни забрала пандемия,

– гласит подпись под портретом, в которой король и королева в очередной раз напомнили об угрозе коронавируса.

Король и королева Бутана со старшим сыном

Напомним, о беременности королевы Бутана стало известно в декабре прошлого года во время масштабных празднований по случаю Национального дня страны. Король Джигме Кхесар Вангчук обратился к подданным с речью, в которой затронул как вопросы об экономических и других успехах Бутана, так и поделился личными новостями, что его супруга, королева Джецун, ожидает второго ребенка. До свадьбы с Джецун король Бутана считался самым завидным женихом Азии. Правление страной он принял в возрасте 28 лет и мгновенно завоевал любовь подданных. Джецун же – девушка из обычной семьи, считается одной из самых красивых во всем королевстве. Она получила образование сначала в Индии, а затем в Лондоне по специальности международные отношения.

Король Бутана и его возлюбленная-простолюдинка поженились 13 октября 2012 года. На их свадьбе было 1500 гостей. И хотя местная религия позволяет многоженство, Джигме отказался от этого и живет лишь с Джецун. В 2017 году у них родился первенец. Сейчас королева – самая популярная девушка в стране, а ее и короля называют “Кейт и Уильямом Востока”.