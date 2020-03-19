После отпуска на Кубе и Коста-Рике: Бен Аффлек и Ана де Армас на улицах Лос-Анджелеса

19.03.2020, 17:25, Разное

Последние 10 дней 47-летний актер и отец троих детей Бен Аффлек провел на Куб с новой возлюбленной – 31-летней актрисой Аной де Армас. Первые фото папарацци, на которых Бен и Ана запечатлены в аэропорту Гаваны, появились в сети 10 марта. Выбор места для отдыха был неслучаен – Куба является родиной Аны. Спустя несколько дней они переместились из жаркой Кубы в не менее жаркую Коста-Рику. На тех кадрах папарацци, сделанных во время прогулки пары по пляжу, Бен время от времени снимал возлюбленную на фотоаппарат, и лишь накануне Армас обнародовала получившиеся снимки. Подписчики оценили талант Аффлека, а сам он шутливо написал под серией кадров:

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Также в минувшую среду папарацци снова “поймали” Бена и Ану, но уже не на Коста-Рике, а в Лос-Анджелесе. Пара вернулась из отпуска и теперь не расстается ни на минуту. Несмотря на карантин, Бен и Ана вышли прогуляться до ближайшей кофейни вместе с собакой актрисы по кличке Элвис. Правда, кофе им пришлось взять навынос: несколько дней назад мэр города Эрик Гарсетти потребовал приостановить работу всех кафе, баров, магазинов и даже кинотеатров из-за пандемии коронавируса, оставив за заведениями общепита функцию заказа на вынос или доставки.

Напомним, слухи о новом романе Бена Аффлека не утихали в сети несколько недель, хотя в октябре прошлого года СМИ были уверены, что актер встречается с кинокомпозитором Кэти Черри. Бен познакомился с Аной на съемках фильма “Глубокая вода”, где между ними завязались романтические отношения. Девушка Аффлека – отнюдь не особа “инкогнито”. Ана де Армас получила широкую известность в Голливуде, сыграв латино-американскую сиделку в фильме “Достать ножи” и получив за эту роль номинацию на “Золотой глобус”. А скоро на экраны выйдет новый фильм о Джеймсе Бонде с ней же в главной женской роли. До переезда в США девушка агента 007 строила карьеру в Испании, снявшись там в популярном молодежном сериале “Черная лагуна”. А в начале актерской карьеры кубино-испанская звезда два года была замужем за актером Марком Клотетом, с которым рассталась в 2013 году, а в 2018-м встречалась с кубинским художником Алехандро Пинейро Белло. Однако теперь она счастлива в отношениях с Аффлеком и не стесняется говорить об этом в интервью.

Сможет ли восходящая звезда заменить Бену главную женщину в его жизни – Дженнифер Гарнер, о разводе с которой, как он недавно рассказывал в интервью The New York Times, он до сих пор жалеет, – покажет время. Тем более, что быть с Беном – означает постоянно вытягивать его из передряг.

Я довольно долго был в норме. Но когда все случилось, когда мой брак распадался, я стал пить больше и больше. Это был 2015-2016 год. Мое пьянство, конечно, создало еще больше проблем в браке. Самое большое мое сожаление сейчас – это развод.