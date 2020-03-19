Скандалы: «Было больно, и я просто закрыла глаза»

19.03.2020, 17:20, Разное

В США легкоатлеток годами принуждали к сексу в обмен на место в сборной

В американском спорте разразился новый сексуальный скандал. На этот раз о насилии со стороны тренера рассказали три легкоатлетки, одна из которых, Эрин Олдрич, была участницей Олимпийских игр 2000 года в Сиднее. По словам девушек, многолетний наставник Джон Рембао постоянно принуждал их к близости, угрожая лишить места в сборной и стипендии в случае отказа, а его действия покрывало руководство национальной команды. Сам Рембао — успешный тренер, подготовивший два десятка чемпионов США, — все обвинения отрицает. В деталях громкого дела разбиралась «Лента.ру».

Самым громким сексуальным скандалом в американском спорте остается дело тренера по спортивной гимнастике Ларри Нассара, которого приговорили к 175 годам тюрьмы за насилие над более чем 140 спортсменками. Большинство из них были несовершеннолетними. Разбирательства имели место в 2018 году и вызвали в спортивном мире широкий резонанс. После того как гимнастки рассказали о действиях Нассара, представительницы и представители других видов спорта тоже стали открыто делиться собственным тяжелым опытом. Выяснилось, что едва ли не каждой американской спортивной федерации есть что скрывать.

Так, в том же 2018 году прогремела история Рика Батлера — волейбольного тренера, который в 1990-е несколько раз изнасиловал одну из учениц во время сборов в присутствии других девочек. А в конце 2019-го Федеральное бюро расследований (ФБР) открыло дело против федерации плавания США. Пловцы массово обращались в полицию с заявлениями о том, что некоторые тренеры принуждали их к сексу в обмен на место в сборной.

Теперь, в марте 2020-го, на слуху еще один случай: бывшие легкоатлетки требуют наказания для своего многолетнего наставника Джона Рембао. Спортсменки — Лонда Бевинс, Джессика Джонсон и Эрин Олдрич, которая была членом олимпийской сборной США в 2000 году, — утверждают, что он годами принуждал их к близости, угрожал и пользовался покровительством руководства национальной команды и Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Девушки тренировались у Рембао с конца 1990-х до середины 2000-х.

«Как-то ночью он стянул с меня одеяло до колен»

«Мы были на юниорском чемпионате мира, когда мне едва исполнилось 18 лет. Как-то ночью он стянул с меня одеяло до колен и проник в меня пальцами», — вспоминает Олдрич в интервью Associated Press. Она заговорила о произошедшем спустя более чем 20 лет, хотя и не собиралась вовсе.

Я всегда считала, что заберу это в могилу. Но потом решила, что больше не могу молчать. Если я этого не сделаю, многие другие девушки продолжат подвергаться насилию. Я чувствую, что могу изменить ситуацию

Эрин Олдрич

Подруги Олдрич по команде и несчастью, Джонсон и Бевинс, подали аналогичные иски в суд, но оказались не очень многословны, так что на большой и откровенный разговор с прессой решилась именно она. Это, впрочем, справедливо, ведь Эрин из этой троицы — самая титулованная легкоатлетка. За карьеру спортсменка (которая, кстати, всерьез занималась и волейболом) приняла участие в четырех чемпионатах мира по прыжкам в высоту, а в 1996-м остановилась в шаге от пьедестала на юниорском мировом первенстве. Она выступала на Олимпиаде в Сиднее в 2000-м и Универсиаде в Пекине в 2001-м. Что до Джонсон и Бевинс, то они выигрывали национальные чемпионаты в прыжках в высоту и беге на средние дистанции, но крупных достижений на международной арене не имели.

Итак, для Олдрич все началось в 1996-м. Она рассказывает, что Рембао «тщательно готовил ее к сексуально оскорбительным отношениям» — в течение долгого времени выраженно оказывал знаки внимания, вел себя развязно, делал неуместные комплименты. Вступить с ней в сексуальную связь он мог только после ее совершеннолетия. «Он часто повторял, что я привлекательная и сексуальная. До него у меня не было сексуального опыта, а ментальное развитие было как у 13-летней. Он пытался влюбить меня в себя перед тем, как впервые коснуться», — говорит Эрин.

«Он был самым влиятельным человеком»

Рембао в конце 1990-х был одним из главных людей в американской легкой атлетике. У него тренировались многократные чемпионы страны и несколько постоянных членов олимпийской команды. Он же занимался и студенческим спортом: контролировал выдачу стипендий для спортсменов в Техасском университете. «Для легкой атлетики США он был самым влиятельным человеком в прыжках в высоту. Он был хищником», — подтверждает Олдрич. Именно в университете Техаса учились все три спортсменки.

Нужно сказать, что система подготовки атлетов в США существенно отличается от, скажем, российской. Студенческий спорт в Штатах очень развит: из него выходит большая часть профессионалов-участников крупнейших международных соревнований. Кроме того, на базе многих университетов осуществляется постоянная подготовка атлетов национальной команды к стартам, и проводятся сборы.

Сколько еще жертв на счету у тренера, неизвестно, но Олдрич, Джонсон и Бевинс настаивают на том, что многие продолжают молчать. Изнасилования, по их словам, продолжались годами.

«Он говорил, что бросит ради меня жену. Убеждал меня, что мне никогда не стать членом олимпийской команды, если он не будет моим тренером», — говорит Олдрич. Так что все просто: очевидно талантливой девушке нужно было получать стипендию и пробиваться в сборную страны. Рембао хватало связей и влияния, чтобы устроить ее будущее, и за это он требовал определенную плату. По ее словам, о действиях тренера знали в национальной команде, но руководство не считало нужным вмешаться. Спустя некоторое время Рембао ушел из Техасского университета и переехал в Аризону, взяв Эрин с собой. Легкоатлетка вошла в сборную США для поездки на Игры в Сидней. Тогда домогательства прекратились, утверждает девушка. «Он переключился на Джессику», — вспоминает она.

История Джонсон практически идентична. Это понятно, хотя бывшая спортсменка и рассказала ее только в общих чертах, дав несколько коротких комментариев USA Today. Так, Рембао сопровождал ее в общежитие, а на сборах — в гостиничный номер.

Он постоянно прикасался ко мне. А однажды пригласил зайти в его номер и залез руками под мою одежду. Потом было больно, и я просто закрыла глаза. Ведь он контролировал мою стипендию и всю спортивную карьеру

Джессика Джонсон

Она также вспомнила случай, когда Рембао позвонил и срочно вызвал ее к себе в кабинет прямо во время тренировки. «Он подошел, чтобы обнять меня, притянул к себе и начал лизать правую сторону моей шеи от основания вверх, а затем отстранился и сказал: «Ммм, соленая»».

После контактов с тренером Джонсон чувствовала нервозность и подавленность, а еще заболела булимией. Спортивные показатели пошли на спад. Девушка даже жаловалась руководству университета, представив 24-страничное описание насилия над ней. Но никому до этого не было дела. «Когда я рассказала юристу университета о том, что Рембао облизывает мою шею, он сказал: «Я считаю, у него плохие манеры»», — сказала Джессика. Деморализованная спортсменка завершила карьеру, не осуществив мечты, — не выступила на Олимпийских играх.

Бевинс, в отличие от Олдрич и Джонсон, встречалась с Рембао «по расписанию»: раз в неделю в установленные часы должна была явиться в его кабинет на «приватный разговор». «Он запирал дверь, гладил меня, целовал в шею и угрожал лишить стипендии», — рассказала она. Когда же спортсменка подумала о переводе в другой университет к другому тренеру, разрешения пришлось спрашивать у Рембао, и он в переводе сначала отказал. А потом, когда «устал» от девушки, отпустил ее в Арканзас.

«Это абсолютная ложь»

Сейчас расследованием занимается окружной суд в Сан-Хосе, штат Калифорния. Жертвы требуют, чтобы иску был присвоен групповой статус. Он направлен против NCAA — организации, которая, по мнению бывших легкоатлеток, была осведомлена в действиях тренера, но не попыталась их защитить. В ее ведомстве находятся более 11 тысяч университетов по всей стране и 24 вида студенческого спорта. Associated Press запросила у NCAA комментарий, но ответа не получила.

Кроме того, в уставе NCAA до сих пор нет положения о запрете сексуальных отношений между тренером и спортсменами, какое появилось, например, у Олимпийского комитета США

Спортсменки рассчитывают на финансовую компенсацию и то, что о деле узнают по всему миру, именно поэтому хотят судиться не с одним лишь Рембао, а с целой организацией. «Это должно привести к широкой реформе в законодательстве», — отреагировала Нэнси Хогсхед-Макар, олимпийская чемпионка в плавании и генеральный директор правозащитной организации Champion Women в комментарии Daily Mail. «Этот групповой иск в сочетании со всем остальным, что происходит, с движением #MeToo в том числе, может изменить ситуацию», — уверена она.

Но сам Рембао все отрицает. Хотя с декабря 2019 года 59-летний специалист и отстранен от профессиональной деятельности, в настоящее время он остается помощником директора в Калифорнийском университете в Санта-Крус. «Знаете, я каждый день прикасаюсь к своему сыну, значит ли это, что я пытаюсь изнасиловать его? Нет. Этого никогда не происходило. Абсолютная ложь. Это просто злит меня, потому что это все дерьмо. То, о чем они говорят, просто смешно», — заявил он USA Today.

Правда это все или нет — разберется следствие. Но как бы то ни было, это точно не смешно.

Ангелина Никитина