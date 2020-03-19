У трех сотрудников дипмиссии США в Женеве диагностирован коронавирус

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19.03.2020, 17:18, Новости дня

Трое сотрудников дипломатической миссии США в Женеве заразились коронавирусом, но их состояние оценивается как «хорошее», сообщил в четверг официальный представитель миссии, не уточнив никаких подробностей.

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник рассказал, что новый коронавирус был диагностирован у нескольких сотрудников Госдепартамента, работающих в разных странах мира, однако не уточнил, о каких странах идет речь и вернулись ли заболевшие в США.

Представитель дипмиссии США в Женеве заявил: «Мы можем подтвердить, что на данный момент в миссии США в Женеве есть три подтвержденных случая заражения вирусом COVID-19».

«Люди, у которых было подтверждено наличие вируса, находятся в хорошем состоянии и помещены в самоизоляцию, как и те, кто с ними близко контактировал. По соображениям конфиденциальности мы не можем предоставить никакой дополнительной информации», – сказал источник, отметив, что на территории миссии проведена санитарная обработка с целью предотвращения новых случаев заражения.

По приблизительным оценкам, в миссии работает более 200 дипломатов и местных сотрудников, многие из которых сейчас работают из дома.

В Женеве располагается европейская штаб-квартира ООН. Случаи заражения также были зафиксированы в различных организациях, в том числе во Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации, а также в международных школах в Женеве и ее окрестностях.



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