 

Советник по нацбезопасности Роберт O’Брайен приедет в Москву на празднование Дня Победы

19.03.2020, 17:18, Новости дня

Советник по национальной безопасности США Роберт O’Брайен в мае приедет в Москву на празднование Дня Победы, сообщил в четверг посол США в России Джон Салливан, заявление которого цитирует агентство «Интерфакс».

9 мая российский президент Владимир Путин традиционно примет ежегодный парад по случаю победы Советского Союза над нацистской Германией, который используется как повод продемонстрировать последние достижения страны в сфере военной техники.

Отношения между Москвой и Вашингтоном остаются напряженными в связи с разногласиями в различных сферах, от задержания бывшего морского пехотинца до обвинений в российском вмешательстве в выборы.

Россия пригласила на празднование Дня Победы президента Дональда Трампа, однако он отклонил приглашение. Как заявляют власти США, сам Трамп хотел поехать, однако советники не рекомендовали ему этого делать.

Распространение нового коронавируса поставило проведение парада под вопрос, однако в Кремле заявляют, что подготовка идет в нормальном режиме.

Получить комментарий от представителя посольства США в Москве пока не удалось.



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