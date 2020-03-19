Путин позвонил Си Цзиньпину
19.03.2020, 17:16, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы, информирует Центральное телевидение Китая.
Деталей разговора не приводится, передает РИА «Новости».
В Кремле пока не сообщили о разговоре.
В начале февраля китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй передал Путину слова благодарности от председателя Китая Си Цзиньпина за поддержку в связи с ситуацией с коронавирусом.
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