Путин позвонил Си Цзиньпину

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19.03.2020, 17:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, состоявшийся по инициативе Москвы, информирует Центральное телевидение Китая.

Деталей разговора не приводится, передает РИА «Новости».

В Кремле пока не сообщили о разговоре.

В начале февраля китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй передал Путину слова благодарности от председателя Китая Си Цзиньпина за поддержку в связи с ситуацией с коронавирусом.



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