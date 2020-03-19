Стало известно о передаче мэру Екатеринбурга секретных китайских документов по коронавирусу

19.03.2020, 17:16, Новости дня

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский получил от Китая секретную методику по лечению коронавируса, пишут СМИ со ссылкой на источник в администрации города.

Высокинский в среду якобы провел закрытую встречу с генконсулом Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунем, в ходе которой дипломат передал мэру пакет документов с методами лечения коронавируса, передает Ura.ru со ссылкой на собеседника.

«Это толстая папка на английском языке, которая включает в себя последние методики лечения заболевания. Речь идет о выписках из медицинских карт выздоровевших пациентов: с упоминаем препаратов, их оптимальных сочетаний. Екатеринбург получил самые актуальные наработки на текущий момент», – сказал источник, ознакомившийся с пакетом документов.

Отмечается, что материалы уже направили в Роспотребнадзор и главе горздрава Денису Демидову.

Собеседник пояснил, что китайские власти предоставляют свои методики в основном на коммерческой основе.

«Но нам передали бесплатно. Генконсул сказал, что это благодарность за то, что Екатеринбург, в отличие от других, не отвернулся от Китая в трудную минуту: мэрия и [владелец ГК «Сима-ленд», чей бизнес тесно связан с Поднебесной, Андрей] Симановский отправляли туда гуманитарную помощь», – сказал источник.

Сам Денис Демидов сообщил, что не в курсе о встрече Высокинского с представителями Китая.

В среду сообщалось, что российская компания Biocad начала разработку собственной вакцины против коронавируса.

В Минздраве сообщали, что производство вакцины от коронавируса COVID-19 может занять от полутора до трех лет.