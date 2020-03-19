 

В ЕС просят Netflix и стриминговые сервисы не показывать видео в высоком разрешении из-за коронавируса

19.03.2020, 17:15, Новости дня

Власти ЕС призвали Netflix и другие стриминговые платформы не показывать видео в высоком разрешении в связи коронавирусом и “беспрецедентной” нагрузкой, которая из-за всеобщего карантина во многих странах легла на местные интернет-сети. Такую просьбу высказал еврокомиссар Тьерри Бретон по итогам телефонного разговора с генеральным директором Netflix Ридом Хастингсом, который состоялся 18 марта. 

Бретон призвал людей и компании использовать стандартное разрешение для просмотра видео во всех случаях, когда это возможно. Так, по его словам, возможно будет обеспечить доступ к интернету для всех пользователей и не перегружать интернет-инфраструктуру. 

“Стриминговые платформы, телеком-операторы и пользователи: мы все несем общую ответственность за то, чтобы инфраструктура интернета функционировала во время нашей битвы с коронавирусом”, – ​заявил еврокомиссар.

Netflix, по данным CNN, уже поддержал предложение властей ЕС и начал регулировать качество видеопотоков в соответствии с доступной пропускной способностью Сети. Также стриминговый сервис работает над тем, чтобы передавать видео с ближайшего к пользователю сервера, чтобы меньше загружать канал. 

В Facebook также признали, что у сервиса возник резкий взлет посещаемости в связи с тем, что миллионы людей во многих странах мира были вынуждены оставаться дома и заменять реальное общение на онлайновое. Глава Facebook Марк Цукерберг отметил резкий – более чем в два раза – рост числа пользователей голосовых сообщений и видеозвонков в WhatsApp и Facebook Messenger. Такой трафик, по его словам, наблюдается обычно лишь в новогоднюю ночь, когда люди начинают массово друг друга поздравлять. 

В подавляющем большинстве стран, где зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом, работодатели переводят сотрудников на удаленную работу. На дистанционное обучение также переходят школы и вузы, растет трафик у мессенджеров, интернет-магазинов и видеосервисов. 

 



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