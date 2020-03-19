Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 199 человек

19.03.2020, 17:15, Новости дня

По состоянию на день 19 марта число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 200. За сутки в России было зарегистрировано 52 новых случая заражения в 23 регионах, что дает рост на четверть по сравнению с числом зараженных 18 марта. Общее количество зараженных достигло 199, сообщили в Роспотребнадзоре.

Утром 19 марта в Москве умерла госпитализированная с коронавирусом женщина. Но власти Москвы настаивают, что причиной ее смерти был тромб, а не сам вирус и не включают ее в статистику смертности.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также в четверг подписала постановление, в соответствии с которым все граждане, которые вернулись в Россию из-за рубежа, обязаны проходить 14-дневный карантин вне зависимости от того, из какой страны они приехали.

Указ предписывает врачам ежедневно наблюдать за здоровьем тех, кто находится в карантине, а от работодателей тех, кто изолирован, требует “оказывать работникам содействие в обеспечении условий изоляции”. Роспотребнадзор также обязал делать тест на коронавирус всем вернувшимся из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью после появления симптомов простудных заболеваний.

Недалеко от Москвы тем временем строят большую больницу, которая будет принимать только больных с коронавирусом, а Роспотребнадзор уже призвал людей старше 60 лет меньше ходить по магазинам и ездить в общественном транспорте.

Тем не менее, пока российские власти не вводят каких-либо чрезвычайных мер в связи с коронавирусом. Президент Владимир Путин также призвал россиян не покупать продукты про запас, а вице-премьер Татьяна Голикова заявила: “Еще раз хочу подчеркнуть, что каких-либо поводов для паники нет. У нас инфекция пока получила ограниченное распространение”.