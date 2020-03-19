Число заболевших коронавирусом в России почти достигло 200

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19.03.2020, 17:13, Новости дня

Количество заражений выросло на 52.

Общее число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за сутки увеличилось со 147 до 199 (+52 случая за сутки). Из них больше всего заболевших (12) выявили в Москве.

В Московской и Свердловской областях коронавирус обнаружили у пяти человек в каждом из регионов, в Тульской области, в Красноярском и Хабаровском краях — по три новых случая, в Тамбовской, Воронежской, Кировской областях и Краснодарском крае — по два случая. В еще 13 регионах — по одному случаю.

Под медицинским наблюдением из-за подозрений на инфекцию находится 22 178 человек. Всего в мире новым коронавирусом заразились около 220 000 человек.

Утром 19 марта стало известно о первой смерти пациентки с COVID-19, женщине было 79 лет. Однако, согласно официальной информации, гражданкаскончалась от тромба. По данным оперативного штаба, летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Ранее стало известно, что российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса.



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