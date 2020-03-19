По всей России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

19.03.2020, 17:13, Новости дня

Все массовые мероприятия отменены, школы и вузы переведены на дистанционное обучение.

Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Все массовые мероприятия отменены, школы и вузы переведены на дистанционное обучение. Соответствующие распоряжения подписали власти регионы.

Накануне в России ужесточили карантинный режим. Всех школьников страны с 21 марта до 12 апреля отправили домой на внеплановые каникулы. Власти пообещали организовать на этот период дистанционное обучение.

Ранее стало известно, что общее число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России за сутки увеличилось со 147 до 199 (+52 случая за сутки). Под медицинским наблюдением из-за подозрений на инфекцию находится 22 178 человек.

Утром 19 марта стало известно о первой смерти пациентки с COVID-19, женщине было 79 лет. Однако, согласно официальной информации, гражданкаскончалась от тромба. По данным оперативного штаба, летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Днем 19 марта стало известно, что российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса.