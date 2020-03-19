Источник: главный инфекционист Ставрополья попала в больницу с коронавирусом

19.03.2020, 17:13, Новости дня

Недавно профессор Ирина Санникова вернулась из Испании, но вышла на работу и общалась с коллегами и студентами.

Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова привезла короновирус и не ушла на карантин. Сейчас она находится в тяжелом состояние на аппарате искусственной вентиляции легких. За последние дни врач контактировала с тысячами людей, давала интервью и даже провела лекцию для 300 студентов. И это вместо того, чтобы уйти на обязательный карантин для всех, кто прибыл из неблагополучных стран.

Как рассказывают коллеги, вернувшаяся недавно из Испании медик попала в реанимацию с двусторонней пневмонией. По информации источников, главный инфекционист края находится в тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Собеседники уточнили, что профессор по возвращении вместо того, чтобы «самоизолироваться», вышла на работу, где активно общалась с коллегами. Источник «Блокнота» в Минздраве высказал опасение, что теперь количество заболевших в Ставрополье станет сильно больше.

По данным “Блокнота-Ставрополье”, первый тест Санниковой дал положительный результат и подтвердил коронавирус. Окончательный вердикт будет получен после контрольного теста в Новосибирске.

Примечательно, что выступая по местному телевидению в феврале Санникова подробно рассказывала о коронавирусе. Она заявляла, что он неустойчив к окружающей среде, поэтому предлагала не запираться в квартирах, а побольше гулять. Профессор предупреждала, что посылки, продукты и корреспонденция из Китая абсолютно безопасны.

Также Санникова предупреждала ставропольцев о мерах предосторожности, которые сама же и нарушила. Инфекционист говорила о необходимости соблюдать меры предосторожности, но главное об ответственности перед обществом.