Nissan приостанавливает производство авто в США

19.03.2020, 17:09, Разное

Представители Nissan в США заявили о том, что изготовление машин на заводах, расположенных на территории данного государства, приостановят с 20 марта по 6 апреля. Причиной такого решения стала вспышка коронавируса.

На решение о закрытии предприятий повлияла статистика по распространению COVID-19. На заводах Nissan производят легковые автомобили от средних размеров седана Altima до полноразмерных пикапов Titan. Уполномоченные компании сообщают, что в их учреждениях нет эпизодов инфицирования вирусом. Вопреки остановке производств, администрация будет работать.

Вирус повлиял на промышленность автомобилей еще с февраля нынешнего года. Другие производители средств передвижения также рассказали об остановке работ некоторых заводов на ближайшие недели, чтобы предотвратить распространение вируса. Отдельные бренды даже отсрочивают выплаты первого кредитного платежа на новый автомобиль, чтобы облегчать трудности с экономикой.