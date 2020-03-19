Специалисты рассказали, как правильно дезинфицировать квартиру

19.03.2020, 17:09, Разное

Эксперты рассказали, что именно следует делать для дезинфекции помещения. В период возможного распространения коронавируса очень важно знать методы борьбы с вредоносными микроорганизмами.

Специалисты подчеркивают, что важно не только дезинфицировать кожу от всевозможных вирусов и бактерий, но и позаботиться о надлежайшей очистке жилища. Эксперты рассказали, какие способы подходят для обеззараживания квартиры и помогут предотвратить размножение бактерий. Самым недорогим из них оказалось регулярное проветривание помещения. Для очищения воздуха можно дополнительно купить специальный рециркулятор.

По мнению экспертов, дезинфицировать помещение можно с помощью химических средств. Лучше всего регулярно делать влажную уборку со средствами, в состав которых входит известь.

В борьбе с бактериями и вирусами могут помочь и натуральные средства. Например, можно ароматизировать и насыщать воздух в квартире полезными веществами при помощи аромаламп. Заливать в специальную лампу лучше всего эфирные масла хвойных деревьев, эвкалипта и цитрусовых. Эффективно боятся с микробами, а также ионизируют воздух солевые лампы.

Увлажнитель воздуха тоже будет полезен, если необходимо продезинфицировать квартиру, поскольку вирусы не любят влажную среду. Но использование специального устройства стоит совмещать с каким-либо еще способом борьбы с вирусами. С бактериями и вирусами хорошо справляется портативная ультрафиолетовая лампа. Важно помнить, что использовать ее можно только в пустом помещении.

Специалисты подчеркивают, что лучше всего для дезинфекции применять антисептик. Если нет возможности его купить, то можно сделать его самостоятельно.