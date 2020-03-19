 

Huawei P40 Pro создадут при участии автомобильного концерна HongQi

19.03.2020, 17:09, Разное

Один из новых смартфонов бренда Huawei выпустят в сотрудничестве с китайским автобрендом HongQi, модели которого пользуются немалым спросом. Речь идёт о девайсе P40 Pro.
Автоконцерн из Китая славится своими машинами люксового сегмента, поэтому к его услугам обратились представители Huawei, создающие новое поколение своей популярной модели смартфона. К слову, подобный шаг лишь показывает стремление китайского бренда следовать нынешним трендам. К примеру, HongQi вскоре выпустит седан H9, который сможет конкурировать с некоторыми моделями немецких гигантов Mercedes, BMW и Audi. Поскольку автоконцерн с китайского языка переводится как «красное знамя», будущий смартфон называют так же.

Гаджет получит обновленную заднюю панель, а также усиленную вспышку. Помимо этого, установят и специальное ПО, осуществляющее синхронизацию с системами транспортного средства. О цене девайса пока ничего не известно, хотя в китайских магазинах уже начался предзаказ на P40 Pro.



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