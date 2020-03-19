Мнения: У европейцев отнимают деньги и свободу

19.03.2020, 17:08, Новости дня

Слышите тихий шорох? Это облетают фиговые листочки глобализма, а заодно и европейского единства.

Слышите тихий шорох? Это облетают фиговые листочки глобализма, а заодно и европейского единства.

А начиналось все довольно атипично: сначала выпустили лжепророка Грету, которая грозила всеми карами старшему поколению, обвиняя его в Clima-Апокалипсисе, а потом уже запустили саму чумку. Которая по удивительному совпадению косит именно старшее поколение, которое виновато во всём. Чтобы подтвердить старинный тезис – «бог не фраер». Ну, и лжепророки тоже, типа, не фраера.

Раньше было наоборот – сначала эпидемия, а потом на ее фоне появлялись лжепророки. Тут явно прослеживается новая реальность – влияние соцсетей: если удалось один раз запугать безумными речами Греты достаточное количество людей, значит, можно запускать другой этап.

Уже на первом этапе климатической истерии было видно, насколько любые бредовые умопостроения любой «активистки» могут быть выгодны для огромных групп интересантов, включая целые правительства. Простой пример – в Германии ни один новый налог не может быть введен без внесения поправок в Конституцию.

Но тут пришла Грета и – вуаля, какая, нафиг, Конституция – срочно вводим новые налоги на бесцветный газ и новые акцизы. Какие-то странные наднациональные структуры тут же начали торговлю «сертификатами на выбросы» и так далее. Эл Гор гордо объявил о наступлении новой эпохи – когда НКО/НПО/NGO важней и влиятельней, чем правительства.

А пока активисты и журналисты занимались расчеловечиванием старшего поколения, выпуская по первому каналу телевидения ARD детский хор с песенкой «Моя бабушка – старая экологическая свинья», пришла та самая чума для бабушек, которая должна, наконец, освободить поколение юных сердец от химеры по имени совесть.

Хотя, конечно, освобождать-то особо не от чего. Уже. Так как тут давеча по тому же самому каналу ARD, за который с каждого немецкого домохозяйства насильно взымают 17,80 евро в месяц, выступил с прекрасной передачей некий сатирик Зильберштайн: «в том, что от короны вымирает, в основном, старшее поколение, есть великая справедливость природы, ведь именно поколение 60+ прижало мир к стене».

Открытым текстом на миллионную аудиторию. Типа, сатира. В самый пик паники.

Пусть известный и вдумчивый знаток немецкой души писатель Дм. Петровский углубленно проанализирует причины вот этого всего, но пока это выглядит примерно так: «все, за что берутся немцы, независимо от сегодняшней их главной идеи – коммунизм, нацизм, экологизм,– превращается в концлагеря и холокост». Кажется, проблема вовсе не в идеях.

A propos про концлагеря. Вот была такая тюрьма народов, которая в соответствии с новой концепцией называть фашизм антифашизмом, называла себя «свободной единой Европой». Но достаточно было кому-то чихнуть на другом конце мира, чтобы на улицы Испании вышли военные патрули и объявили комендантский час. Чтобы священные открытые границы между европейскими странами Шенгенского соглашения вмиг перестали быть открытыми и стали просто священными. Безо всякого разрешения со стороны Евросоюза, Еврокомиссии и еще тысяч двадцати брюссельских чиновников. И безо всяческих поправок в демократическое законодательство.

Потому что, наконец, под разговоры о вирусе, который, типа, косит народы пачками, правительства каждой отдельной страны приступили к тому, чего они больше всего всегда хотели делать, но им мешали всякие дурацкие «демократические процедуры».

Поначалу европейские газеты очень гордились медлительностью реакции своих государств на эпидемиологическую обстановку: «Это только в Китае и в России, где нет свободы и демократии, не нужны никакие процедуры, чтобы ограничивать передвижения граждан». Не прошло и двух недель, как в сердце мировой демократии вдруг опустились границы, закрылись магазины, кафе, рестораны, на улицу вышли вооруженные патрули и раздался первый столь знакомый, никем не забытый, приказ «Аусвайс!».

«В воскресенье Национальный совет Австрии дал понять, что органы безопасности могут применять принудительные меры в случае нарушения новых антикоронавирусных законов – то есть, меры физического воздействия на людей (например, наручники, использование водометов, служебных собак, строительство блокпостов, использование оружия)». Больше пяти не собираться – это не шутка и не сарказм, это реальность!

При этом все меры – совершенно понятные. За две недели буквально все хваленые европейские системы здравоохранения вдруг осознали, что они не могут справиться с резким ростом (даже если это 200 заболевших) и все, что они могут сделать – это размазать заболеваемость по времени. Типа заболеют процентов 60, но уже медленней, и легче распределить и обработать тяжкие случаи.

А тем временем, под шумок, немецкое правительство уже проталкивает давно лелеемую идею национализацию банков и отмену наличного обращения денег – последний островок свободы человека, живущего в условиях тотального контроля его финансовых средств – так как понятие банковской тайны, краеугольного камня капиталистической экономики, уже отменили под предлогом борьбы с терроризмом. И, конечно, ВОЗ, вместо того чтобы заниматься своими прямыми делами тут же находит политически-вирусологическое обоснование: «на банкнотах может быть вирус!». Красота.

А вообще-то то, что еще вчера выглядело, как учения по пост-брекзитовскому развалу Европы, выглядит уже как сам развал. Куда-то слились моментально всемогущие бюрократы ЕС, которые контролировали все, вплоть до угла кривизны банана. Каждая страна надеется только на своего лидера, на свое МВД и на свои полуразрушенные пограничные структуры. И когда это все так или иначе закончится, надо быть круглым идиотом, чтобы слушаться этих людей в будущем.

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