Задержан член совета директоров «Транснефти»

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19.03.2020, 17:08, Новости дня

Правоохранители задержали разыскиваемого члена совета директоров «Транснефти» Сергея Яшечкина, сообщили в управлении ФСИН.

Яшечкина задержали сотрудники ведомства, сообщили в пресс-службе ФСИН, передает ТАСС.

«Сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН РФ по Москве в одной из квартир на западе столицы обнаружили мужчину, внешне схожего с ним. Он предъявил поддельный паспорт на имя Владимира Копылова. По причине сходства мужчину доставили в отдел полиции, где по оперативно-справочным учетам было установлено, что Владимир Копылов на самом деле является находящимся в федеральном розыске Сергеем Яшечкиным», – уточнили в ведомстве.

В 2015 году Яшечкин был заочно осужден на четыре года лишения свободы за злоупотребление полномочиями, мошенничество и причинения ущерба путем обмана. Отмечается, что он был в розыске пять лет.

В 2017 году СМИ сообщали, что Яшечкин якобы подозревается в отравлении собственной супруги. Женщина скончалась через два дня после того, как подала на развод. По версии следствия, в результате бракоразводной процедуры семейной паре предстояло поделить дома, квартиры и машины на общую сумму в 1 млрд рублей.



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