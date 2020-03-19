НАТО отметило прогресс Грузии в сферах ПВО и кибербезопасности

19.03.2020, 16:53, Новости дня

Грузия «достигла значительного прогресса в сферах авиации и ПВО, улучшении сфер логистики и кибербезопасности», сообщили в четверг грузинские СМИ со ссылкой на официальные источники Североатлантического альянса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Также отмечается усиление сотрудничества НАТО и Грузии в обеспечении безопасности на Черном море и защите грузинских портов.

В интервью телекомпании «Имеди» Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Грузию «важным партнером».

«Мы продолжаем оказывать помощь и поддержку Грузии в реформах в сферах обороны и безопасности. Мы очень благодарны Грузии за ее вклад в миссию в Афганистане», – сказал он.

Он сообщил о том, что существует согласованная программа продолжения помощи Грузии со стороны натовских союзников.

10 марта близ Тбилиси началось строительство нового, современного командно-штабного центра НАТО, который будет введен в строй в 2022 году.

В 2008 году Грузии обещали членство в НАТО, но страна пока еще не получила "План действий по членству" в Североатлантическом альянсе.