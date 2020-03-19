Эпидемиолог назвал всемирный карантин опаснее свободного распространения коронавируса

19.03.2020, 16:53, Новости дня

Всемирный карантин может оказаться опасней, чем свободное распространение коронавируса, сообщил эпидемиолог, профессор медицины Стэнфордского университета Джон Иоаннидис в колонке для Stat.

Он отметил, что введенные меры нагружают систему здравоохранения на длительный срок, а в случае свободного распространения вируса наступает короткая «острая фаза», которая быстро закончится, передает РИА «Новости».

Иоаннидис также указал, что у детей, находящихся на карантине, не будет контакта с ровесниками, из-за чего может не сформироваться нормальный иммунитет. Это, считает он, повлечет проблемы со здоровьем в будущем.

Также ученый указал на угрозу массовой изоляции для мировой экономики и психологического здоровья людей. Потенциальными последствиями карантина он назвал финансовый кризис, массовые беспорядки вплоть до столкновений между гражданами.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявила, что процесс эволюции нового коронавируса в организме человека, а также возникновение иммунитета к нему у 70% населения являются естественными условиями прекращения эпидемии.