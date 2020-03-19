Личное: Зачала в блуде, имеет миллион!

19.03.2020, 16:50, Разное

Андрей Чипсоедович Аршавин подал заявление в суд с требованием снизить ему алименты для Барановской, нагулявшей троих детей от футболиста в блуде.

Мол, карьера закончена. Зарплата — не та, что раньше. Жирно будет, решил дармоед, и послал адвоката в суд.



Фото: Соцсети

Сама Барановская — многодетная мать. О чём она думала, когда рожала от случайного сожителя детей? Явно не о том, чем их кормить, когда её бросят.

Тем не менее, я всегда на стороне матерей. Нельзя бросать на произвол судьбы тех, кто нуждается в помощи.

Андрей Аршавин, пока выступал, платил на троих детей 5 миллионов в месяц. Затем выплаты снизил до 300 тысяч рублей в месяц на каждого из троих детей, а теперь, когда у Аршавина почти не осталось доходов, он хочет платить ещё меньше.

Давайте цинично, но честно, не против?

Куда можно деть 5 миллионов в месяц?

Да и триста тысяч на каждого — перебор. Вообще вся система с процентом от зарплаты — бред.

То есть, один бывший отец приносит в суд справку, что получает 10 тысяч в месяц и его ребёнку присуждают 3 тысячи рублей алиментов. Другим, как видим, и 300 мало. При этом, сама Барановская ведь тоже работает, а расходы на нянек делятся на троих детей.

Система алиментов, устроенная на проценте от заработка мужчины, несправедлива.

Давно пора заставить нерадивых мужчин платить нормальную фиксированную сумму, достаточную для жизни ребёнка, но и зарабатывающих мужиков обдирать на сотни тысяч и миллионы нельзя.

Если богатый, сам даст. Оставит наследство. А 5 миллионов или даже 300 тысяч на ребёнка — перебор.

При нынешних ценах нормальную жизнь ребёнку можно обеспечить за 100 тысяч в месяц. Значит, вклад папы — полтос. Мама же исполняет функции мамы — нянчится, вместо няньки, возит на секции, делает с ребёнком уроки, страдает, что не может привести в дом мужика, чтобы потрахаться.

Справедливо? На мой взгляд, абсолютно.

Больше 50 тысяч в месяц брать с отца можно лишь добровольно. Но и меньше — никак. Не можешь платить, сажать на урановые рудники — там зарплаты хорошие. Деньги, естественно, перечислять на счёт детей.

В данной ситуации я полностью на стороне Аршавина. Барановская вполне может прожить без миллиона от бывшего сожителя-футболиста.

Согласны? На чьей стороне вы?