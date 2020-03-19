Названы сроки создания вакцины от коронавируса

19.03.2020, 16:48, Новости дня

Производство вакцины от коронавируса COVID-19 может занять от полутора до трех лет, сообщил и.о. директора НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России, доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов.

«Любое производство вакцины, у нас или за рубежом, оценивается в полтора–два – два с половиной – три года. Относительно самый быстрый процесс – сама идея и подготовка разработки вакцины. Затем начинается длительный процесс доклинических исследований на животных, и затем уже исследование уже на здоровых добровольцах. Это тоже займет время», – приводит его слова РИА «Новости».

«Здесь и сейчас, мы говорим о том, что в этом году ее не будет. Это займет несколько лет. По крайней мере, у нас в стране как минимум четыре или пять исследовательских коллективов занимаются разработками вакцины. В том числе Институт гриппа», – отметил он

«Даже если ученые сделают прорывные технологии и все подготовят быстро, то вопрос клинических исследований, вывод до регистрации, это самый длительный процесс, мы должны думать о безопасности тех, кого будем прививать… Необходимо проверить ее на эффективность, иммуногенность, проверить ее на безопасность на культуре клеток, на животных. Это все занимает время», – сказал Лиознов.

При этом разработка прототипа вакцины от новой коронавирусной инфекции может занять четыре-шесть месяцев.

«Пока мы говорим об идеях. У нас три идеи, которые, возможно, дальше будут воплощаться в жизнь. Пока мы должны сделать прототип, это вопросы четырех-пяти-шести месяцев в зависимости от ситуации», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее российским ученым удалось полностью расшифровать геном коронавируса.

В среду сообщалось, что российская компания Biocad начала разработку собственной вакцины против коронавируса.