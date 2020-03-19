Экс-главком сухопутных войск Турции умер от коронавируса

19.03.2020, 16:48, Новости дня

В Турции от коронавируса умер 70-летний бывший главком сухопутных войск генерал Айтач Ялман, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«Число скончавшихся от коронавируса в Турции достигло трех человек», – сообщил Коджа, передает РИА «Новости».

Министр уточнил, что среди умерших был генерал Ялман.

В четверг сообщалось, что в Стамбуле 15 человек умерли после отравления контрафактным алкоголем, при помощи которого они хотели обезопасить себя от коронавируса.