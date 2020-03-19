Иностранцам продлили срок пребывания в России

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19.03.2020, 16:48, Новости дня

Всем иностранцам, находящимся в России, продлят срок пребывания в стране из-за коронавируса, сообщили в МВД.

«В целях обеспечения реализации прав и свобод граждан, а также учитывая ситуацию, связанную с распространением новой коронавирусной инфекции, с 19 марта 2020 года иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории РФ», – сообщили в пресс-центре ведомстве, передает ТАСС.

Всего в стране выявлено 199 случаев коронавируса. В ВОЗ ранее похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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