Росздравнадзор одобрил российско-японский тест на коронавирус для применения в России

19.03.2020, 16:30, Новости дня

Росздравнадзор одобрил Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) и японской Mirai Genomics проведение новых тестов по COVID-19 в России, говорится в сообщении фонда.

«РФПИ осуществил инвестиции в российскую компанию «Медпромресурс», партнеры фонда в данной компании – компания К.R. Mirai Genomics (Япония), а также «Генетические технологии», – сказано в сообщении на сайте фонда.

«Медпромресурс»создано для продвижения новой российско-японской диагностической системы для выявления коронавируса COVID-19, которая получила одобрение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) для применения на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Сейчас «Медпромресурс» осуществляет организацию производства портативных лабораторий, реагентов и других элементов диагностической системы на российских заводах. В РФПИ уточнили, что систему планируют использовать для диагностики коронавируса COVID-19 как в России, так и за ее пределами.

Напомним, РФПИ договорился с рядом стран об использовании российских технологий для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, кроме того фонд получил от партнеров из ОАЭ грант на поддержку разработки вакцины.