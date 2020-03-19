Пользователи соцсетей потребовали от Илона Маска начать производство аппаратов ИВЛ

19.03.2020, 16:30, Новости дня

В соцсетях обратились с призывом к основателю SpaceX и Tesla Илону Маску наладить производство аппаратов искусственной вентиляции легких. Бизнесмен ответил, что сделает это, как только возникнет дефицит аппаратов ИВЛ, на что ему заявили, что проблема стоит остро уже сейчас.

Пользователь Twitter Раджа Аббас попросил Маска наладить производство аппаратов ИВЛ, чтобы помочь больницам бороться с коронавирусом, информирует TJournal.

«Вам нужно перестать вести себя как идиот с коронавирусом. Это масштабная катастрофа. Спросите докторов в этой области», – написал пользователь.

Илон Маск ответил, что производство ИВЛ начнется, если будет дефицит, после чего к беседе присоединился основатель издания FiveThirtyEight Нейт Сильвер, который заявил, что аппараты ИВЛ нужны уже сейчас – якобы только Нью-Йорку нужно 18 тыс. аппаратов, а в целом ряде штатов может возникнуть критическая ситуация.

Маск заявил, что сделать аппараты ИВЛ можно на основе технологий Tesla и SpaceX, однако производство нельзя начать «мгновенно».

К беседе присоединились сотни человек, которые потребовали от Маска начать производство, чтобы потом не было поздно.

«В каком пузыре живет Илон Маск, что он не понимает, что нехватка аппаратов ИВЛ есть уже сейчас?» – написал, в частности, Kaz Weida.

На прошлой неделе сообщалось, что Илон Маск, который ранее называл глупостью панику из-за коронавируса, потерял за неделю около 5,5 млрд долларов из-за нестабильности на рынках.