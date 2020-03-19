Яна Поплавская отсрочила свадьбу с Евгением Яковлевым из-за коронавируса

19.03.2020, 16:30, Разное

Актриса Яна Поплавская перенесла свадьбу из-за коронавирусной инфекции. Церемония бракосочетания с Евгением Яковлевым, радиоведущим, должна была состояться весной.

Яна Поплавская во время беседы с корреспондентами сообщила, что свадьба с Евгением Яковлевым не состоится в назначенные сроки. Влюблённые планировали организовать роспись этой весной, но из-за COVID-19 перенесут свадьбу. Актриса решила посмотреть, что будет дальше, и тогда примет окончательное решение.

Высказала Яна Поплавская и свое отношение к коронавирусу. По ее мнению, чему быть, того не миновать. У актрисы много друзей, которые работают врачами, и к эпидемии все из них относятся по-разному. Артистка же считает, что когда-то люди узнают – это была одна из фантастических афер века, с экономической составляющей.

Актриса часто летает самолетами и полагает, что от вируса защитится невозможно. Маски мало поспособствуют, но руки она моет часто.