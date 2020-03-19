 

Бренд Hongqi обновил премиум-седан H5 на базе Mazda 6

19.03.2020, 16:20, Новости дня

Китайская компания Hongqi объявила о выходе пакета улучшений для популярного седана Hongqi H5.

Напомним, данный автомобиль выполнен на платформе от японской модели Mazda 6. В свою очередь, внешний вид усовершенствованного автомобиля практически не изменился, тогда как теперь капот получил обтекаемый гребень, отсутствующий в предшествующих версиях. Основные изменения коснулись технических параметров данного автомобиля.

В частности, теперь покупатели смогут приобрести модель с 1,5-литровым дизельным мотором на 169 л.с. Также известно, что бензиновая версия с 1,8-литровым двигателем теперь имеет увеличенную мощность до 197 л.с. Автомобиль сможет похвастаться и другими опциями, но их особенности пока скрыты от публики.



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