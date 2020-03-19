Роспотребнадзор напомнил о необходимости сообщать о возвращении из-за границы

19.03.2020, 16:16, Новости дня

Все прибывшие в Россию должны сообщать о своем возвращении на горячую линию, следует из постановления главного государственного санитарного врача страны Анны Поповой.

В документе Роспотребнадзора говорится, что всем лицам, прибывающим в Россию, необходимо «незамедлительно сообщать о своем возвращении (…), месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию, организованную в субъекте», передает РИА «Новости».

Также Роспотребнадзор поручил высшим должностным лицам субъектов РФ принять меры повышенной готовности на фоне коронавируса. Кроме того, губернаторы должны обеспечить изоляцию всех прибывших на территорию РФ на 14 дней.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в РФ нет повода для паники из-за ситуации с коронавирусом. При этом в правительстве не исключили усиления ограничительных мер на фоне распространения заболевания. Также там назвали ситуацию с коронавирусом одним из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем.

В ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса. Общее число заболевших коронавирусом в РФ – 147 человек, в 80 регионах введен режим повышенной готовности.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.