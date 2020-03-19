 

Роспотребнадзор напомнил о необходимости сообщать о возвращении из-за границы

19.03.2020, 16:16, Новости дня

Все прибывшие в Россию должны сообщать о своем возвращении на горячую линию, следует из постановления главного государственного санитарного врача страны Анны Поповой.

В документе Роспотребнадзора говорится, что всем лицам, прибывающим в Россию, необходимо «незамедлительно сообщать о своем возвращении (…), месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, на горячую линию, организованную в субъекте», передает РИА «Новости».

Также Роспотребнадзор поручил высшим должностным лицам субъектов РФ принять меры повышенной готовности на фоне коронавируса. Кроме того, губернаторы должны обеспечить изоляцию всех прибывших на территорию РФ на 14 дней.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в РФ нет повода для паники из-за ситуации с коронавирусом. При этом в правительстве не исключили усиления ограничительных мер на фоне распространения заболевания. Также там назвали ситуацию с коронавирусом одним из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем.

В ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса. Общее число заболевших коронавирусом в РФ – 147 человек, в 80 регионах введен режим повышенной готовности.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.02 / Трамп раскритиковал премию «Оскар» за победу Южной Кореи

21.02 / У российской премьер-лиги появился титульный спонсор

16.02 / На Тайване зарегистрирована первая смерть от COVID-2019

15.02 / В Москве согласовали марш памяти Немцова

04.02 / Умер легендарный хоккеист “Торпедо” и сборной СССР Александр Скворцов

09.03 / Генерал-полковник Ивашов озвучил задачу российских военных в Турции

03.02 / На Украине выросли долги по зарплате у всех, кроме чиновников

04.02 / По техническим причинам… Результаты демократических кокусов в Айове задерживаются

25.02 / Жители Александровского района встали живым щитом на пути московского мусора

24.02 / Беременная девушка Маска не будет заранее оглашать пол ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска