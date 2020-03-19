По всей территории РФ ввели режим повышенной готовности

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19.03.2020, 16:16, Новости дня

Власти всех российских регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, отменены все спортивные и другие массовые мероприятия, соответствующие документы подписали власти всех субъектов России, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности введен в 80 регионах страны.

В четверг правительство РФ выделило Минздраву 10 млрд рублей на стимулирующие выплаты медработникам за особые условия труда при работе с зараженными коронавирусом и подозрением на него.

В ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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