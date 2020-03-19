Полет первых российских военных летчиц сняли на видео

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19.03.2020, 16:16, Новости дня

Первые в РФ военные летчицы начали учебные полеты, видеозапись с их тренировками опубликовали в соцсетях.

Ролик опубликован в телеграм-канале «Телеканал Краснодар».

«Это 11 студенток третьего курса специализации военно-транспортной авиации Краснодарского высшего военного авиационного училища», – говорится в сообщении канала.

Девушки начали первые полеты с летчиками-инструкторами. Они отработали взлет, полет в пилотажной зоне, заход на посадку и саму посадку.

В 2018 году и.о. начальника училища Олег Бучельников сообщал, что заведение начало принимать девушек, их будут готовить только для военно-транспортной авиации.



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