Юлия Пересильд уехала в калужскую деревню на время карантина из-за коронавируса

19.03.2020, 16:09, Разное

Актриса Юлия Пересильд решила временно переехать в калужскую деревню. Такое решение было вызвано карантином из-за коронавируса.

Из-за распространения коронавируса мэр города Москва запретил проведение массовых мероприятий, поэтому все учреждения культуры, в том числе и театры, закрылись на карантин, а артисты остались временно без работы. Ведущая актриса Московского драматического театра на Малой Бронной решила не оставаться в столице на время карантина, а вместе с семьей побыть в одной из деревень Калужской области. В населённый пункт артистка переехала вместе с двумя дочерьми: 10-летней Аней и 7-летней Машей.

Артистка призналась: ей пока сложно привыкнуть к отсутствию работы, она иногда не знает, чем занять свободное время. Юлия Пересильд старается уделять больше внимания дочкам и заниматься с ними. Например, артистка рассказала, что вместе с детьми читает как минимум один час в день.