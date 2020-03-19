 

Юлия Пересильд уехала в калужскую деревню на время карантина из-за коронавируса

19.03.2020, 16:09, Разное

Актриса Юлия Пересильд решила временно переехать в калужскую деревню. Такое решение было вызвано карантином из-за коронавируса.
Из-за распространения коронавируса мэр города Москва запретил проведение массовых мероприятий, поэтому все учреждения культуры, в том числе и театры, закрылись на карантин, а артисты остались временно без работы. Ведущая актриса Московского драматического театра на Малой Бронной решила не оставаться в столице на время карантина, а вместе с семьей побыть в одной из деревень Калужской области. В населённый пункт артистка переехала вместе с двумя дочерьми: 10-летней Аней и 7-летней Машей.

Артистка призналась: ей пока сложно привыкнуть к отсутствию работы, она иногда не знает, чем занять свободное время. Юлия Пересильд старается уделять больше внимания дочкам и заниматься с ними. Например, артистка рассказала, что вместе с детьми читает как минимум один час в день.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Эдриан Броуди и другие в первом трейлере нового фильма Уэса Андерсона

05.02 / Составлен рейтинг самых ожидаемых в 2020 году новых авто в России

12.03 / Специалисты рассказали о различиях Huawei P40 Pro и P30 Pro

16.02 / Денег нет, но детей лечат

05.03 / Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко раскрыла имя второй дочери

11.03 / Технологии: В мире появился второй “вылеченный” от ВИЧ. “Лондонского пациента”, как и “Берлинского”, спасла редкая мутация донора

19.02 / Директор Дмитрия Диброва заявил, что обследование ведущего подтвердило микроинсульт

07.02 / “Зазвездился”: напавшего на артиста Лазарева поставили на место

24.05 / Молекулы, содержащиеся в красном вине, станут основой нового лекарства

17.03 / Диетолог рассказал, как не поправиться во время карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска