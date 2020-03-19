 

Стас Михайлов показал фото своей мамы в день ее рождения

19.03.2020, 16:09, Разное

Стас Михайлов показал на снимках свою маму Людмилу Васильевну в день ее именин. Вокалист поделился слайд-шоу из семейных фото.
На своей странице в Instagram Стас Михайлов опубликовал трогательный ролик, где собрал снимки со своей мамой Людмилой Васильевной. В нем можно увидеть кадры с матерью, старые черно-белые снимки его родителей. Видео сопровождается композицией Стаса Михайлова «Родная».

Подписчикам очень понравилось нежное видео. Фанаты присоединились к поздравлениям и пожелали Людмиле Васильевне крепкого здоровья, написав, что она очень красивая. Накануне Стас Михайлов поделился еще одним видео, где на фоне фотографии его матери он говорит ей нежные слова.



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