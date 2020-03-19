Ирина Шейк поддержала Италию в стильном фотопроекте против коронавируса

19.03.2020, 16:09, Разное

Ирина Шейк оказала поддержку Италии участием в стильном фотопроекте. Нашлись и другие знаменитости, присоединившиеся к акции против коронавируса.

Ирина Шейк, Роберт Де Ниро, Андреа Бочелли и другие известные персоны поучаствовали в фотосессии Vanity Fair. Журнал стал организатором стильной акции для поддержки Италии, которая сильно страдает от COVID-19.

На фотографии каждой кинозвезды имеется надпись «Я люблю тебя, Италия». Ирина Шейк на глянце продемонстрировала свою роскошную улыбку. Она поделилась этим кадром в своем блоге в Instagram, подписав его словами о том, что в Италии – “торжество мужества и любви”.

Поклонники написали много слов с благодарностями. Они сообщили, что всем необходима поддержка и участие, а также выразили восторг от идеи, которая помогает поднимать дух нации.