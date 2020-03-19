Первый туроператор объявил о прекращении деятельности из-за коронавируса

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19.03.2020, 16:08, Новости дня

Туроператор «Индиго-Тур», проводивший туры по Индии, сообщил о прекращении своей деятельности из-за невозможности исполнения обязательств после снижения спроса из-за коронавируса.

«С глубокой болью вынуждены сообщить вам о прекращении с 13 марта 2020 года деятельности ООО «Индиго-Тур» в качестве туроператора, поскольку с сегодняшнего дня и далее мы не имеем возможности обеспечивать исполнение обязательств по реализации всех наших турпродуктов», – говорится в сообщении на сайте компании.

В «Индиго-Тур» добавили, что с января 2020 года из-за распространения коронавируса и из-за роста курса иностранной валюты путешествия в Азию стали менее популярны, а правительства многих стран ввели запреты на въезд для иностранцев.

«Подобные ограничения на въезд всех иностранных туристов были введены в Индии с 13 марта, в Бутане с 06 марта 2020 года, а по последней информации и в Непале с 15 марта 2020 года. К сожалению, обеспечить посещение данных стран по всем заключенным договорам мы теперь не имеем возможности», – отметили в компании.

В «Индиго-Тур» отметили, что все туристы компании могут получить выплаты средств после обращения в ассоциацию «Турпомощь» и к страховой компании «Гелиос».

«Размер страхового покрытия по этому договору превышает общую сумму требований, что позволяет рассчитывать на 100% возврат всем туристам, приобретавшим в ООО «Индиго-Тур» турпродукт (перевозка + наземное обслуживание), однако, окончательное решение по всем выплатам принимает страховая компания», – заключил туроператор.

В четверг глава правительства Михаил Мишустин заявил, что российские туроператоры заплатят в 2020 году ежегодный взнос в резервный фонд «Турпомощи» в размере 1 рубль.



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