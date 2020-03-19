Навальный лишится финансирования Чичваркина

19.03.2020, 16:08, Новости дня

В связи с закрытием лондонского «Фонда борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства» блогер Алексей Навальный рискует лишиться финансирования со стороны сбежавшего в Британию российского бизнесмена Евгения Чичваркина.

Чичваркин признавался, что использовал фонд для оказания финансовой поддержки признанному иностранным агентом в РФ «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального. По неофициальным данным, причиной закрытия организации Чичваркина стало подозрение в сотрудничестве фонда с российскими органами, информирует «ПолитРоссия» со ссылкой на ФАН.

Региональные штабы Навального приступили к поискам новых сотрудников после массовой потери кадров. Московский суд оштрафовал ФБК Навального за игнорирование требования закона о деятельности иноагентов в РФ на 500 тыс. рублей. Законодательство требует выставить соответствующую маркировку в соцсетях организации.

Накануне сообщалось, что без работы остаются сотрудники региональных штабов Навального.