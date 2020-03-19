 

От Трампа потребовали наложить эмбарго на нефть из РФ и Саудовской Аравии

19.03.2020, 16:08, Новости дня

Сенатор-республиканец Кевин Крамер призвал президента США Дональда Трампа наложить эмбарго на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК, так как они якобы пытались подорвать производство нефти в США.

«Иностранные державы используют ситуацию с распространением по миру коронавируса, чтобы заполнить рынки (дешевой нефтью) и вывести из строя наших внутренних производителей энергии», – передает слова Крамера РИА «Новости».

Он призвал распорядиться, чтобы Белый дом немедленно наложил эмбарго на нефть из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК, в том числе Ирака.

Крамер добавил, что в 2018 году США импортировали из трех упомянутых стран 1,5 млн баррелей в день, и теперь эти страны якобы ждут, что американские производители и рабочие «потерпят убытки без какого-либо возмещения».

«Мы должны немедленно послать сигнал: над США нельзя издеваться и не уважать их», – сообщил он.

Накануне американские СМИ заявили, что главной мишенью РФ в «нефтяной войне» является американская сланцевая нефть.



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