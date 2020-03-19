 

Победы “Спартака” и “Динамо” принесли клиенту букмекерской конторы 11 млн рублей

19.03.2020, 16:05, Новости дня

Клиент букмекерской конторы выиграл 11 миллионов рублей, сделав ставку экспресс на два футбольных матча 22-го тура российской премьер-лиги. Игрок поставил на победы московских "Спартака" и "Динамо" над "Оренбургом" и "Ахматом" соответственно.

Итоговый коэффициент экспресса составил 5.51. Как сообщает "Чемпионат.com", игрок поставил на этот экспресс два миллиона рублей. Обе команды в итоге одержали волевые победы и принесли клиенту букмекера 11 020 00 рублей.

"Красно-белые" вышли на игру с "Оренбургом" самым молодым составом в XXI веке и выиграли со счетом 3:1, а "бело-голубые" переиграли грозненцев на их поле – 3:2.

Ранее стало известно, что другой клиент букмекерской конторы проиграл три миллиона рублей, поставив на победу английских "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и французского "Пари Сен-Жермен".

Напомним, "Спартак" с 28 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, а "Динамо" расположилось двумя строчками выше, имея в активе на два очка больше.



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