Пассажирский рейс Москва – Пермь подал сигнал тревоги
19.03.2020, 15:53, Новости дня
Направляющийся из Москвы в Пермь «Суперджет» подал сигнал тревоги.
«Суперджет» подал сигнал тревоги – general emergency – над Кировской областью, передает ТАСС со ссылкой на данные портала Flightradar24.com.
Сигнал поступил через час после вылета из Шереметьево. Самолет продолжил полет в пункт назначения с прежней скоростью и на прежней высоте, не отклоняясь от маршрута. Посадка в Перми планируется через полчаса.
В минувшую субботу пассажирский «Суперджет», следующий из Будапешта в Москву, подал сигнал тревоги и снизился до 4,5 тыс. метров. После стало известно, что причиной снижения послужил датчик неисправности системы кондиционирования воздушного судна. Самолет также благополучно приземлился в Шереметьево.
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