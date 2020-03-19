 

Пассажирский рейс Москва – Пермь подал сигнал тревоги

19.03.2020, 15:53, Новости дня

Направляющийся из Москвы в Пермь «Суперджет» подал сигнал тревоги.

«Суперджет» подал сигнал тревоги – general emergency – над Кировской областью, передает ТАСС со ссылкой на данные портала Flightradar24.com.

Сигнал поступил через час после вылета из Шереметьево. Самолет продолжил полет в пункт назначения с прежней скоростью и на прежней высоте, не отклоняясь от маршрута. Посадка в Перми планируется через полчаса.

В минувшую субботу пассажирский «Суперджет», следующий из Будапешта в Москву, подал сигнал тревоги и снизился до 4,5 тыс. метров. После стало известно, что причиной снижения послужил датчик неисправности системы кондиционирования воздушного судна. Самолет также благополучно приземлился в Шереметьево.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Путин заявил, что демонстранты провоцируют “ранимых и трепетных” росгвардейцев применять дубинки

20.02 / “Есть ли у меня мужчина? Да!” Слава из “НеАнгелов” рассказала о личной жизни после развода

09.02 / “Это наши исконные земли”: Эстония напрасно претендует на Псковщину

07.03 / Черышев не помог “Валенсии” обыграть “Алавес” в чемпионате Испании

13.03 / Ученые рассказали, как одиночество влияет на здоровье человека

19.03 / Генсек НАТО сообщил о скором вступлении Северной Македонии в альянс

09.02 / Календарь: 9 февраля – День легендарного Чапая

21.02 / Праздничные выходные привели к пробкам на границах с Финляндией и Эстонией

04.03 / Минюст нашел недоработки в усилиях ФБР по борьбе с внутренним терроризмом

11.02 / Диетолог дала советы по выбору колбасы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска