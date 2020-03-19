Пассажирский рейс Москва – Пермь подал сигнал тревоги

19.03.2020, 15:53, Новости дня

Направляющийся из Москвы в Пермь «Суперджет» подал сигнал тревоги.

«Суперджет» подал сигнал тревоги – general emergency – над Кировской областью, передает ТАСС со ссылкой на данные портала Flightradar24.com.

Сигнал поступил через час после вылета из Шереметьево. Самолет продолжил полет в пункт назначения с прежней скоростью и на прежней высоте, не отклоняясь от маршрута. Посадка в Перми планируется через полчаса.

В минувшую субботу пассажирский «Суперджет», следующий из Будапешта в Москву, подал сигнал тревоги и снизился до 4,5 тыс. метров. После стало известно, что причиной снижения послужил датчик неисправности системы кондиционирования воздушного судна. Самолет также благополучно приземлился в Шереметьево.