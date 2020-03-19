Число больных коронавирусом в РФ выросло до 199 человек

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19.03.2020, 15:53, Новости дня

Число зараженных коронавирусом в РФ выросло со 147 до 199 человек за последние сутки, сообщил оперативный штаб по заболеванию.

«За последние сутки в РФ зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в 23 регионах», – сообщили в штабе, передает РИА «Новости».

Там добавили, что в РФ не зарегистрировано летальных исходов от коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением остается 22 тыс. 178 человек.

Также в оперштабе пояснили, что 188 случаев заражения в РФ диагностированы у россиян, а 11 случаев – у граждан иностранных государств.

Роспотребнадзор уточнил, что в Москве зафиксировано 12 новых случаев заражения, в Подмосковье – пять.

В четверг правительство РФ выделило Минздраву 10 млрд рублей на стимулирующие выплаты медработникам за особые условия труда при работе с зараженными коронавирусом и подозрением на него.

В 80 регионах страны введен режим повышенной готовности. В ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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