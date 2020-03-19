 

Москалькова обратилась к Мишустину из-за отсутствия медицинских масок в аптеках

19.03.2020, 15:48, Новости дня

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова лично убедилась, что в аптеках отсутствуют в продаже антисептики и медицинские маски, и обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой внести их в минимальный ассортимент препаратов для медпомощи.

Омбудсмен отметила, что аппарат уполномоченного получает многочисленные жалобы на отсутствие в аптеках масок и антисептиков. Москалькова добавила, что убедилась в этом лично.

«В целях защиты прав граждан на охрану здоровья и предотвращения заражения коронавирусом я незамедлительно направила обращение к председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть вопрос о внесении медицинских масок и антисептических средств в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, и дать поручение о разрешении этой острой проблемы»,  –написала Москалькова в Instagram.

Ранее Минпромторг пообещал скорую стабилизацию ситуации с дефицитом медицинских масок в аптечной сети и в магазинах.

Напомним, онлайн-сервисы объявлений Avito и «Юла» приняли решение запретить публикацию объявлений о продаже медицинских масок и товаров, которые якобы предназначены для лечения коронавирусной инфекции.



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