Украинцам пришлось платить за возвращение на родину в условиях пандемии

19.03.2020, 15:48, Новости дня

Власти Украины организовали чартерные рейсы для возвращения украинцев на родину из других стран, однако платить за перелет граждане должны сами, пишут СМИ.

В уведомлении Министерства инфраструктуры Украины говорится, что иностранные авиакомпании должны вернуть украинцам деньги за билет на рейс, если он отменен из-за коронавируса. При этом те, кто желает вернуться на Украину, должны самостоятельно заплатить за билеты на чартерные рейсы, которые авиакомпании организуют в координации с властями страны, передает ТАСС со ссылкой на «Страну».

«Есть авиаперевозчики, готовые по доступной цене забрать всех, кто не успел позаботиться о билете», – сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

Издание также приводит информацию украинцев из социальных сетей, которые сообщают, что стоимость билетов на эти чартеры намного выше, чем за полеты регулярным рейсом. Сданный им билет стоил около 100 долларов, а билет на чартерный рейс – около 200 долларов.

Накануне сообщалось, что в Европе пассажиры отмененных рейсов на всех видах транспорта из-за карантинных мер по коронавирусу не получат компенсаций. Это объясняется форс-мажорными обстоятельствами для авиакомпаний.

В РФ ОАО «РЖД» приняли решение возвращать деньги даже за невозвратные билеты, авиакомпания «Аэрофлот» разрешила пассажирам без штрафных санкций вернуть билеты, изменить маршрут или даты путешествия в ряд стран, где наблюдается непростая ситуация с вирусом.