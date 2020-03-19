“Это нас обезопасит”: врач рассказал о закрытии Москвы из-за коронавируса

19.03.2020, 15:42, Разное

По его словам, в клинике содержатся те, кто прилетел в Москву из очагов заражения, и кто контактировал с такими пациентами. “Тяжелых” пациентов в больнице нет, вентиляция легких никому не требуется.

Сейчас в Москве нет ни одного пациента с коронавирусом на искусственной вентиляции легких, подчеркнул Проценко. В его больнице в реанимации находятся девять человек, они не в критическом состоянии, но их туда поместили на всякий случай, например, из-за плохих анализов.

Проценко выступил за закрытие Москвы на карантин. “Это нас обезопасит. Весь вопрос – цена закрытия”, – сказал врач в интервью Русской службе Би-Би-Си.

На 19 марта коронавирусом COVID-19 заразились 220 тысяч человек. Самая тяжелая ситуация в Италии, Франции, Испании и Германии, в азиатских странах обстановка нормализовалась.

В России зафиксировано 147 случаев заболевания коронавирусом, в основном в Москве. Правительство закрыло границы России с 18 марта до 1 мая. На борьбу с пандемией будет дополнительно выделено 300 миллиардов рублей.

Сообщается, что российские ученые смогли расшифровать полный геном коронавируса COVID-19. Это ускорит разработку вакцины и противовирусных препаратов.