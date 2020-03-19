Ольга Куриленко о борьбе с коронавирусом: “Какое мне прописали лечение? Никакого!”

19.03.2020, 15:40, Разное

Актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, прославившаяся на весь мир благодаря роли девушки Джеймса Бонда, рассказала своим Instagram-подписчикам о состоянии здоровья. По словам звезды, ей стало лучше, правда, никакого лечения от COVID-19 ей назначено не было.

Ольга КуриленкоРебята, сегодня мне лучше! Температура прошла. Я нахожусь в Лондоне. Как я знаю, что у меня коронавирус? Мне сделали тест в больнице, который оказался позитивным. Какое мне прописали лечение? Никакого! Сказали только – пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала,- написала Куриленко, посоветовав фолловерам некоторые витамины для улучшения иммунитета:

Для поддержки иммунитета я пью следующие витамины: витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание! Эти витамины не лечат коронавирус!!! Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией. Всем, кто болеет, выздоровления!

Напомним, о том, что у нее обнаружили коронавирус, Ольга сообщила несколько дней назад:

Сижу в изоляции дома с диагнозом “коронавирус”. Уже почти неделю болею. Температура и слабость – мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез! К сожалению, и у “нас” лечения от этого вируса нет. Нужно ждать, когда он сам пройдет. Чтобы сбить температуру, сказали принимать парацетамол, что и делаю. Все. Больше нечего делать. Я, конечно, еще витамины принимаю для себя так. И чеснок ем, так, для иммунной системы. Пью воду. Лимоны выжимаю в воду. Вот вроде и все.

Ольга КуриленкоСейчас Куриленко живет в Лондоне. По состоянию на 18 марта в Великобритании были проверены 56 221 человек, из которых 53 595 оказались не заражены, а у 2626 подтвержден диагноз. На данный момент в общей сложности скончался 71 человек.

Напомним, первым из знаменитостей рассказал о своем диагнозе американский актер Том Хэнкс, затем – Идрис Эльба, Кристорфер Хивью и другие. О том, как знаменитости реагируют на распространение вируса, можно почитать тут.